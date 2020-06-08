В Минкомсвязи объяснили, почему используют Telegram

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Мессенджер Telegram оказался самым удобным и дешевым способом для информирования россиян о вывозных рейсах. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Что касается Telegram-канала Минкомсвязи, то он связан только с одной темой — так называемыми вывозными рейсами тех граждан, которые, к сожалению, застряли за границей и в условиях прекращения регулярных авиарейсов не могут вернуться в нашу страну, — заявил Шадаев в интервью журналисту Владимиру Познеру на Первом канале.

Министр отметил, что находящиеся за рубежом россияне активно пользуются мессенджером Telegram. Шадаев пояснил, что у многих россиян к тому времени, как они застряли за границей, были заблокированы телефоны, а Telegram оставался фактически единственным каналом связи.

Это был самый дешёвый, доступный и простой способ проинформировать этих людей, [узнать], когда им удобно вылетать, из какого города, — рассказал Шадаев.

По его словам, перед министерством была поставлена задача проинформировать этих людей и организовать их возвращение.

NEWS.ru писал, что депутаты «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов предложили частично отменить блокировку Telegram. Они считают, что это важно делать как минимум в период повышенной готовности или ЧС. В Минкомсвязи не поддержали инициативу депутатов.