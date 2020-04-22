Госдума обсудит отказ от блокировки Telegram

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Депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировки мессенджера Telegram. Роскомнадзор за два года не сумел ограничить доступ к сервису.

В большинстве случаев Telegram работает у российских пользователей без каких-либо помех. <...> Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ, — цитирует «Коммерсант» авторов законопроекта.

По информации издания, справедливороссы передали инициативу в Минкомсвязь России и премьеру Михаилу Мишустину, но ещё не обсудили с коллегами по Государственной думе.

Как писал NEWS.ru, в апреле Минкомсвязь, которой подчиняется блокирующий мессенджер Роскомнадзор, создала Telegram-бота для общения с застрявшими за границей россиянами.