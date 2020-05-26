Минкомсвязь не поддержала идею о разблокировке Telegram на время ЧС

https://static.news.ru/photo/3f96a7b0-9f50-11ea-97f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не поддержало законодательную инициативу депутатов о недопущении блокировки мессенджера Telegram во время чрезвычайных ситуаций и периода повышенной готовности.

Предлагаемая поправка может повлечь злоупотребление правом со стороны недобропорядочных организаторов распространения информации в сети Интернет, — цитирует «Интерфакс» отзыв министерства.

Законодательную инициативу об отказе от блокировки Telegram подготовили депутаты «Справедливой России» Александр Ионин и Федот Тумусов. Они предложили дополнить ст. 15.4 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» пунктом о том, что операторы связи не должны ограничивать доступ к интернет-сервисам, через которые госорганы распространяют официальную информацию в период действия режима ЧС или повышенной готовности.

Как писал NEWS.ru, правительство России приняло ряд предложенных в Минкомсвязи мер по поддержке телекоммуникационной отрасли. В том числе кабмин решил на время снизить требования о хранении трафика по «закону Яровой». Согласно антитеррористическому пакету правовых норм, операторы связи и интернет-компании обязаны хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей.

Кабмин, в свою очередь, одобрил меры поддержки, в числе которых — разрешение на удалённую идентификацию абонентов посредством единой биометрической системы (ЕБС) для оформления контрактов с операторами. Также эта мера упрощает процедуру ввоза радиоэлектронного оборудования.