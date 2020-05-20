Правительство на время понизило требования по исполнению «закона Яровой»

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Правительство России ряд предложенных Минкомсвязью мер по поддержке телекоммуникационной отрасли. В том числе, кабмин решил на время снизить требования о хранении трафика по «закону Яровой», сообщили журналистам представители двух телекоммуникационных компаний и федеральный чиновник.

Согласно антитеррористическому пакету правовых норм, также известных как «закон Яровой», операторы связи и интернет-компании обязаны хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей.

Кабмин, в свою очередь, одобрил меры поддержки, в числе которых разрешение на удалённую идентификацию абонентов посредством Единой биометрической системы (ЕБС) для оформления контрактов с операторами. Также эта мера упрощает процедуру ввоза радиоэлектронного оборудования, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ фиксируетв связи с самоизоляцией рост пиратской активности, заявил замглавы ведомства Алексей Волин. По его словам, на прошлой неделе количество заблокированных пиратских ресурсов могло превышать сотню в день.