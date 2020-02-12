https://static.news.ru/photo/ee48cf6c-4da3-11ea-bd62-fa163e074e61_660.jpgИлья МельникФото: Управління освіти м.Славута/facebook.com
Старшеклассник из города Славута Хмельницкой области Украины создал «электронную руку», которая может помочь военным и сапёрам правоохранительных органов при разминировании. По словам подростка, на разработку ушло несколько месяцев.
Прототип юноша распечатал на 3D-принтере.
Буду ее совершенствовать, чтобы рука могла выполнять работу, требующую высокой точности, — цитирует школьника «112 Украина».
Он уточнил, что «руку» можно установить на робота, оснащённого видеокамерами. Таким образом, оператор устройства сможет разминировать взрывное устройство дистанционно.
Ранее, как писал NEWS.ru, было обнародовано видео работы российских робототехнических комплексов «Скарабей» и «Сфера». Они участвуют в работах по разминированию в Сирии.