Пользователи могут воспользоваться нововведением, наведя курсор на сообщение и нажав соответствующую кнопку (значок «сердце» и «плюс») или дважды нажав на сообщение и выбрав смайлик из всплывающего окна. Реакцию можно убрать в любое время, и она будет удалена из сообщения для всех участников.
Похожая функция существует в iMessage, которую Apple назвала Tapback.
Ранее NEWS.ru рассказал, что cооснователь и генеральный директор Twitter Джек Дорси в рамках Q&A-сессии WIRED ответил на вопросы пользователей. Один из юзеров поинтересовался, появится ли кнопка редактирования в 2020 году, на что глава платформы ответил отрицательно.