https://static.news.ru/photo/b4b5d2e2-3456-11ea-90eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Twitter запускает новую функцию в личных сообщениях. Разработчики добавили возможность добавлять к тексту реакции в виде эмодзи.

sliding into your DMs like — Twitter (@Twitter) January 22, 2020

Пользователи могут воспользоваться нововведением, наведя курсор на сообщение и нажав соответствующую кнопку (значок «сердце» и «плюс») или дважды нажав на сообщение и выбрав смайлик из всплывающего окна. Реакцию можно убрать в любое время, и она будет удалена из сообщения для всех участников.

Похожая функция существует в iMessage, которую Apple назвала Tapback.

Ранее NEWS.ru рассказал, что cооснователь и генеральный директор Twitter Джек Дорси в рамках Q&A-сессии WIRED ответил на вопросы пользователей. Один из юзеров поинтересовался, появится ли кнопка редактирования в 2020 году, на что глава платформы ответил отрицательно.