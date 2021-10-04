Twitter поприветствовал «буквально всех» на фоне сбоев Facebook и Telegram

Социальная сеть Twitter опубликовала приветствие для всех пользователей. Это сообщение в профиле компании появилось на фоне массового сбоя всех сервисов Facebook и мессенджера Telegram.

Привет буквально всем, — говорится в сообщении компании.

Мессенджер, в котором также наблюдаются сбои, поприветствовал соцсеть в ответ.

О глобальном сбое сервисов Facebook стало известно вечером 4 октября. Проблемы начались у пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции, России и других стран.

При этом некоторые проблемы испытывают на текущий момент также пользователи соцсети «ВКонтакте». По состоянию на 18:52 о сбоях сообщили 100 человек.

Позднее Telegram сообщил, что пользователи WhatsApp начали массово переходить в этот мессенджер. В результате серверы системы перестали справляться с нагрузкой и возникли сбои.