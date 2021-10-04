В Telegram начались сбои из-за массового перехода пользователей из WhatsApp

Пользователи WhatsApp начали массово переходить в конкурирующий Telegram из-за сбоя сервисов Facebook (материнская компания WhatsApp). В результате серверы мессенджера перестали справляться с нагрузкой, говорится в аккаунте Telegram в Twitter.

Пользователь соцсети спросил, в чём причина проблем с подключением к Telegram.

Рады, что все новые пользователи переходят с WhatsApp, но серверам сложно справиться со всеми сразу, — говорится в ответе на странице мессенджера.

По информации сервиса Downdetector, проблемы у пользователей Telegram возникают при запуске приложений, подключении к серверу и отправке сообщений.

Тем временем Facebook в Twitter извинился за сбой и работе сервисов компании. В сообщении отмечается, что специалисты работают над исправлением ситуации.

О глобальном сбое сервисов Facebook стало известно вечером 4 октября. Проблемы начались у пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции, России и других стран.

При этом некоторые проблемы испытывают на текущий момент также пользователи соцсети «ВКонтакте». По состоянию на 18:52 о сбоях сообщили 100 человек.