Тиктокер продемонстрировала поддельные камеры в iPhone

В Интернете появилась «теория заговора» о том, что из трёх камер Pro-версий iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 13 работает лишь одна. Ролик об этом выложила в TikTok одна из пользовательниц, сообщает Live 24.

Девушка рукой закрывает объективы по отдельности, и только один из них замечает палец. В названии видео она обратилась к Apple с вопросом: поддельные ли они? Ролик уже набрал 1,4 млн просмотров.

Но эксперты Hi-Tech Mail.ru объяснили, что все три камеры используются только в некоторых режимах съёмки. Например, они включатся в плохо освещённом месте или если уменьшить масштаб. Девушка на видео пользуется только основным широкоугольным объективом.

Ранее «Билайн» предупредил о дефиците смартфонов Apple. Это вызвано пандемией коронавируса, высоким спросом на технику из-за удалённой работы, а также дефицитом полупроводников на рынке.

18 октября корпорация Apple в ходе Apple Event показала беспроводные наушники третьего поколения AirPods, новые процессоры M1, M1 Max и M1 Pro, а также ноутбуки MacBook Pro на их основе. У всех новых устройств изменился дизайн.