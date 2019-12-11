https://static.news.ru/photo/e1e41888-1b87-11ea-85ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ассоциация по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ) направила письмо финансовым властям США. Ведомство просит внести мессенджер Telegram в перечень пиратских ресурсов. Причиной стало распространение пиратского контента.

По мнению авторов письма, такая мера может повлиять на мессенджер. Также одной из причин стал запуск собственной криптовалюты от Telegram, которая только облегчит жизнь в подполье для нарушителей, утверждают в АЗАПИ. Письмо было направлено в комиссию по ценным бумагам США и в подразделение по борьбе с мошенничеством. В реестр запрещённых ресурсов ранее входил и другой проект Павла Дурова — социальная сеть «ВКонтакте», пишут «Известия».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России не запрещено пользоваться мессенджером Telegram. Об этом заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.