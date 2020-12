Старт ракеты-носителя Falcon 9 отменили за 30 секунд до запуска двигателей

В SpaceX пока не прокомментировали отмену запуска и не сообщили об её причинах. Ранее старт ракеты-носителя был задержан более чем на час из-за погодных условий в районе пусковой площадки.

На официальной странице в Twitter позднее появилось сообщение о том, что следующая попытка старта состоится не ранее 13 декабря.

Standing down from today’s launch attempt to perform additional ground system checkouts; teams are working toward no earlier than Sunday, December 13 for next launch attempt of SXM-7