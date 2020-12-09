Прототип марсианского корабля SpaceX Starship взорвался на испытаниях

https://static.news.ru/photo/100a355e-3a7b-11eb-9a79-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/Global Look Press

Прототип корабля корпорации SpaceX Starship, предназначенного для полёта к Марсу, взорвался во время испытаний в штате Техас, свидетельствуют кадры трансляции.

SpaceX проводила тестовый полёт Starship для проверки систем старта и посадки космического корабля. Starship стартовал с полигона в районе Бока-Чика (штат Техас) в 17:45 по местному времени (1:45 мск). Как видно на кадрах трансляции, корабль успешно стартовал и набрал заданную высоту полёта за 5 минут.

Затем аппарат начал спуск, а недалеко от поверхности земли перешел в вертикальное положение, чтобы совершить мягкую посадку. Однако в момент касания земли произошел мощный взрыв, полностью уничтоживший прототип Starship.

Невероятный тест. Поздравляем команду проекта Starship, — гласит надпись в конце трансляции.

Как сообщал NEWS.ru, результат очередных испытаний Starship трудно назвать неожиданным. Ранее Илон Маск уже оценивал шансы на успех посадки Starship всего в 30%.

Ранее SpaceX уже испытывала прототип корабля и его посадку. 5 августа выполненный из нержавеющей стали прототип без экипажа поднялся в воздух на высоту 150 метров и приземлился после короткого испытательного полета.

Предыдущие испытания Starship оканчивались неудачей.