Илон Маск прокомментировал неудачное испытание прототипа Starship

https://static.news.ru/photo/1e042e0e-3a89-11eb-b0b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Глава компании SpaceX Илон Маск счёл испытания прототипа корабля Starship, взорвавшегося при посадке, успешными.

Несмотря на то что приземление Starship пошло не по плану, Маск сумел сохранить оптимистичный настрой.

Марс, мы идём! — написал он в своём Twitter.

Кроме того, глава компании отметил успешный подъём, переключение на верхние баки и точное управление закрылками до точки приземления, а также поблагодарил штат Техас за поддержку.

Mars, here we come!! — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

Ранее SpaceX проводила тестовый полёт Starship для проверки систем старта и посадки космического корабля. Starship стартовал с полигона в районе Бока-Чика (штат Техас) в 17:45 по местному времени (1:45 мск). Как видно на кадрах трансляции, корабль успешно стартовал и набрал заданную высоту полёта за 5 минут. Затем аппарат начал спуск, а недалеко от поверхности Земли перешёл в вертикальное положение, чтобы совершить мягкую посадку. Однако в момент касания произошёл мощный взрыв, полностью уничтоживший прототип Starship.

Как писал NEWS.ru, ранее Маск уже оценивал шансы на успешную посадку Starship примерно в 30%.