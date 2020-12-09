Илон Маск прокомментировал неудачное испытание прототипа Starship

Ранее SpaceX проводила тестовый полёт Starship для проверки систем старта и посадки космического корабля. Starship стартовал с полигона в районе Бока-Чика (штат Техас) в 17:45 по местному времени (1:45 мск). Как видно на кадрах трансляции, корабль успешно стартовал и набрал заданную высоту полёта за 5 минут. Затем аппарат начал спуск, а недалеко от поверхности Земли перешёл в вертикальное положение, чтобы совершить мягкую посадку. Однако в момент касания произошёл мощный взрыв, полностью уничтоживший прототип Starship.
Как писал NEWS.ru, ранее Маск уже оценивал шансы на успешную посадку Starship примерно в 30%.