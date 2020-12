Илон Маск прокомментировал неудачное испытание прототипа Starship

Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Несмотря на то что приземление Starship пошло не по плану, Маск сумел сохранить оптимистичный настрой.

Кроме того, глава компании отметил успешный подъём, переключение на верхние баки и точное управление закрылками до точки приземления, а также поблагодарил штат Техас за поддержку.

Mars, here we come!!