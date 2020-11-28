Илон Маск оценил шансы ракеты Starship на успешную посадку в 30%

https://static.news.ru/photo/8eeb53a6-328a-11eb-8296-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Global Look Press

Компания SpaceX 30 ноября проведёт испытания ракеты Starship SN8, которая должна будет взлететь на 15 километров и протестировать технологию спуска. Глава компании Илон Маск оценил шансы на успех посадки ракеты в 30%.

SpaceX переходит к испытаниям спуска ракеты после успешного тестирования всех двигателей в ходе статичных испытаний. Всего ракета снабжена тремя двигателями, и более ранние испытания оканчивали неудачей, сообщает РИА Новости.

Цели: протестировать подъем с тремя двигателями, оперение, переход от главных к головным бакам и переворот при приземлении, — заявил Маск о будущих испытаниях.

По его словам, шансы на успешное приземление ракеты он оценивает «может быть, в одну треть».

Как сообщал NEWS.ru, ранее SpaceX уже испытывала прототип корабля и его посадку. 5 августа выполненный из нержавеющей стали прототип без экипажа поднялся в воздух на высоту 150 метров и приземлился после короткого испытательного полета, который длился около 40 секунд. Испытания предыдущих прототипов за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей.

В конце сентября Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию Starship, который впервые собирают с оперением для первого полёта на высоту около 15-18 километров. Перед этим Маск заявлял, что полёт Starship на орбиту состоится в 2021 году.