«Средневековье»: Дуров назвал владельцев iPhone цифровыми рабами Apple

https://static.news.ru/photo/2d4476c6-b8c9-11eb-85ac-96000091f725_660.jpg Павел Дуров Фото: instagram.com/durov

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал iPhone и компанию Apple. В своём Telegram-канале он назвал владельцев «яблочных» смартфонов цифровыми рабами корпорации из Купертино.

Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone, чтобы протестировать наше приложение для iOS, я чувствую себя так, будто меня отбросило в Средневековье, — подчеркнул он.

Предприниматель уверен, что Apple продаёт устаревшие девайсы слишком дорого. Так, частота обновления экрана в 60 герц не может конкурировать с 120 герцами в смартфонах других производителей.

Он назвал тоталитарным подход корпорации к функциям устройств. Пользователям разрешают устанавливать только одобренные приложения через AppStore, а создавать резервные копии можно только через iCloud.

Неудивительно, что тоталитарный подход Apple так высоко оценила Коммунистическая партия Китая, которая благодаря Apple теперь имеет полный контроль над приложениями и данными своих граждан, который положились на iPhone, — добавил он.

Ранее Дуров заявлял, что считает целесообразным использовать смартфоны на Android вместо техники Apple. Программист уверен, что «яблочная» корпорация препятствует свободному обмену информацией. Дуров заявил, что переход на Android — шаг для сохранения цифровой свободы.

Кроме того, основатель компании Microsoft Билл Гейтс признался, что не пользуется смартфонами фирмы Apple. Он заявил, что предпочитает использовать устройства на базе последней версии операционной системы Android.