Тема приватности в Сети в очередной раз привела к бурным обсуждениям между обеспокоенными пользователями. Скандально известный бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден высказался насчёт современных мессенджеров.

Технический специалист считает, что высшие должностные лица не должны использовать WhatsApp и Telegram, поскольку они небезопасны. По его мнению, любая из этих двух программ лучше, чем СМС или телефоны без кодирования, но для людей в правительстве их использование может оказаться рискованным.

Facebook, владеющая WhatsApp «слой за слоем» снимает с мессенджера защиту и при этом заверяет, что не может слушать разговоры, так как те остаются зашифрованными. Но в действительности, уверяет Сноуден, такие программы никогда не использовались для общественной безопасности, ведь здесь идёт речь о власти, влиянии, о том, как изменить ход событий в мире в нужном русле для людей, управляющих разработками.

Так что не используйте WhatsApp или Telegram, если у вас есть альтернатива, — подытожил экс-сотрудник АНБ.

Однако с точкой зрения Сноудена поспорил бы спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. При всей ситуации с Telegram в России он отдаёт предпочтение мессенджеру Павла Дурова, а не продукту WhatsApp, хотя использует обе программы. Песков объяснил своё решение безопасностью коммуникаций.

Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

При этом, по его словам, пока не создан квантовый мессенджер, абсолютно безопасных средств связи не существует. Однако с подобной разработкой для своих госслужащих Россия пока не намерена торопиться.

Если мы поймём физическую возможность такого, конечно, сделаем. Но пока это ещё слишком долгая история, — считает Песков.

Но как же тогда чиновникам общаться друг с другом, если популярные мессенджеры считают небезопасными? Специалист считает, что лучшим решением станут Signal (он уже давно известен как «любимый мессенджер Сноудена») и Wire. News.ru разобрался, почему бывший сотрудник американских спецслужб видит безопасную альтернативу именно в этих программах.

Signal

Signal — программное обеспечение с открытым исходным кодом. Проще говоря, любой разбирающийся в этом ремесле человек может самостоятельно увидеть, как работает мессенджер. Приложение поддерживается Signal Foundation, некоммерческой организацией, которая была основана Брайаном Эктоном, бывшим работником Yahoo и соучредителем WhatsApp. Программист покинул Facebook из-за разногласий с руководством, в частности, с самим Марком Цукербергом, о будущем направлении мессенджера. Спустя некоторое время Эктон основал Signal Foundation с Мокси Марлинспайком.

В приложении используется специальный алгоритм сквозного (end-to-end) шифрования Signal Protocol, который в дальнейшем появился в ряде таких продуктов, как WhatsApp, Facebook Messenger и Skype. Первое, с чем столкнётся человек при входе в Signal — необходимость ввести телефонный номер, что уже лишает программу полной анонимности, в том числе и потому, что юзер через список контактов может увидеть, кто пользуется мессенджером.

Общение в приложении ничем не отличается от современных аналогов. Но Signal включает в себя ряд защитных особенностей для конспирологов. Например, блокировку экрана с помощью кода или биометрии, отсутствие превью экрана в переключателе приложений или так называемые исчезающие сообщения. Пользователь может настроить мессенджер таким образом, чтобы он автоматически удалял полученные и отправленные предложения через определённое время (от пяти секунд до одной недели). Собеседник при этом не может воспрепятствовать этому процессу. К слову, следует сказать, что Signal в этом плане не уникален, и у Telegram имеется подобный функционал в секретных чатах.

Второй механизм защиты — Safety Numbers («Безопасные номера»), позволяющий подтвердить безопасность сквозного шифрования с контактом. Каждая беседа содержит уникальный код, который и нужно сравнить с комбинацией собеседника, чтобы убедиться, что вы общаетесь именно с этим человеком. Правда, тогда пользователям придётся обратиться к другим средствам связи для подтверждения. Более лёгким способом может стать сканирование созданного QR-кода на телефоне другого юзера. Или наоборот.

В конце 2018 года Signal пытались приписать бреши в безопасности. Хакер и исследователь безопасности Мэтт Суич заметил, что при переходе от расширения для Chrome до десктоп-версии мессенджер экспортирует сообщения пользователя в виде незашифрованных текстовых файлов. При этом ПО создавало папки для каждого доступного контакта с его именем и контактным номером. Все разговоры хранились в формате JSON.

I created a GitHub issue for the record: https://t.co/XzEHZPMYX0



Here is a screenshot of the exported data, including exlusive logs with @thegrugq - Insane. Totally insane. pic.twitter.com/gA8dPTaJrR — Matt Suiche (@msuiche) 22 октября 2018 г.

Находку позже подтвердил сайт BleepingComputer , который подметил, что никаких соответствующих предупреждений Signal не показывал. Вся информация оставалась на диске даже после завершения обновления, поэтому неосведомлённый о проблеме человек мог стать жертвой злоумышленников, но при одном важном условии — они должны были получить локальный доступ к устройству.

Другой специалист по безопасности Кит Маккаммон заметил ещё одну неприятную особенность десктопной версии Signal. Проблема была похожа на предыдущую, но касалась вышеупомянутой функции исчезающих сообщений — медиафайлы, которые должны были быть удалены, всё равно оставались в системе.

Wire

Wire стал разработкой бывших сотрудников Skype. Важное отличие мессенджера от Signal — отсутствие необходимости вводить номер телефона. Вместо него пользователь может использовать электронную почту. Wire также присваивает каждому устройству уникальный отпечаток ключа, с помощью которого верифицируются девайсы и разговоры.

Кроме того, мессенджер можно заблокировать через 10 секунд после перехода в фоновый режим. Для получения доступа юзеру нужно ввести либо код доступа, либо воспользоваться сканером отпечатков пальцев. У Wire открытый исходный код, а сквозное шифрование (с декабря 2014 года по март 2016 года шифрование осуществлялось только между клиентом и сервером компании) обеспечивается протоколом Proteus, разработанным на основе Signal Protocol.

The service uses the Signal Protocol developed by Open Whisper Systems. It adds end-to-end encryption to messages making it theoretically impossible for them to be intercepted. Both you and the other person in the secret https://t.co/m5t5Q3z1ht — Abijita Foundation (@OfficialAbijita) September 17, 2019

Голосовые вызовы Wire шифруются с помощью DTLS (Протокол датаграмм безопасности транспортного уровня) и SRTP (Безопасный протокол передачи данных в реальном времени). Первый позволяет приложениям сообщаться безопасным способом, предотвращающим перехват, прослушивание и вмешательство. При этом не нарушается защита целостности данных или не допускается подделка содержимого сообщения. И если DTLS используется для шифрования потоков данных, то SRTP — для медиапотоков.

Среди стандартных для мессенджеров функций можно выделить опцию Guest Rooms, которая была реализована для безопасной работы со сторонами. Она расширяет возможности сквозного шифрования при разговорах с собеседником, не требуя от него регистрации или загрузки файлов. Функционал Guest Room снижает риск атак по электронной почте (подделка электронной почты и фишинг), поскольку ссылки и документы будут отправляться только предварительно одобренным контактам.

Однако по сути, кроме оболочки в виде неожиданно приятного дизайна, Wire не может предложить ничего существенно нового. Поэтому переход на него пользователей других мессенджеров маловероятен.