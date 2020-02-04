https://static.news.ru/photo/195d5d44-46e2-11ea-b0d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: PhotoMIX-Company /pixabay.com

Смартфоны и планшеты с установленным российским программным обеспечением можно будет вернуть или получить денежную компенсацию с заменой на другое устройство, в случае некорректной работы отечественного ПО. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ ФАС.

Для правильной реализации законопроекта ассоциация продавцов и производителей электроники РАТЭК предложила внести формулировку «разработчик приложений» в закон «О защите прав потребителей» для контроля работоспособности и определения зоны ответственности для производителей ПО, — сообщила газета.

Отмечается, что покупатель сможет вернуть электронное устройство в течение 15 дней после покупки.

Предустановка российского ПО для смартфонов планируется летом 2020 года. Для планшетов на год позже, для персональных компьютеров — летом 2022 года, а устройства со SMART-ТВ оборудуют российским ПО в 2023 году, писал NEWS.ru ранее.