Число больных с диагнозом «слепота и пониженное зрение» в России в 2018 году составляло более 127 тысяч человек. В эпоху смартфонов и компьютеров незрячие люди во всём мире получили новые возможности для обучения и реализации. Однако рынку, насыщенному приложениями и программами буквально для всего, остро не хватает адаптации гаджетов и программного обеспечения для этой категории пользователей. В пользу каких разработок делают выбор российские инвалиды по зрению и оказывает ли государство материальную помощь для их приобретения — в материале News.ru.

Мобильный поводырь

27-летний Игорь Гармаш незряч от рождения, но, по его же словам, всю жизнь он считал слепоту не столь уж большим недугом. Сейчас мужчина преподаёт иностранные языки (окончил Педагогический институт ТОГУ в Хабаровске по специальности «преподаватель французского и английского языков»), занимается музыкой (поёт и играет на клавишных) и даже увлекается видеоиграми.

Игорь познакомился с компьютером ещё в дошкольном возрасте, и с тех пор ПК стал одним из его главных увлечений. Он даже завёл аккаунты на YouTube и на платформе Twitch и под псевдонимом Blind Adventurer иногда проводит стримы. В играх он ориентируется на слух, но существенную помощь незрячему геймеру оказывает специальное программное обеспечение.

За разъяснениями по ПО и тому, каким образом незрячие пользователи осваивают ПК и мобильные устройства, News.ru обратился в культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых (КСРК ВОС). Его представитель Светлана сообщила, что слепые активно пользуются ПК вот уже четверть века.

Незрячие пользуются компьютерами уже лет 25 и прошли все «операционки» (операционные системы. — News.ru). Так же и с телефонами: люди пользовались и Symbian, и Andoird, и iOS. Незрячие пользуются всеми устройствами. Даже Macintosh вполне подвластен людям с проблемами со зрением, — уточнила представительница КСРК ВОС.

Слепые, как заметила Светлана, уже давно не обходятся и без смартфонов, поскольку инвалидам по зрению они нужны ещё больше, чем зрячим людям. Главный инструмент взаимодействия с девайсами — встроенные программы экранного доступа, которые чаще всего называют скринридерами. Они помогают юзерам с нарушением зрения ориентироваться в устройстве при помощи голосового сопровождения интерфейса.

Немногие знают, что разработчиками мобильных операционных систем такие спецвозможности уже предусмотрены: у iOS имеется функция VoiceOver, у Android — TalkBack. После активации пользователь начинает слышать всё, что происходит на экране, начиная от уровня заряда устройства и заканчивая полученным текстовым сообщением. За озвучивание отвечает синтетический голос, темп и высоту речи которого юзер может самостоятельно настроить.

Активация VoiceOver скриншоты News.ru

Чтобы незрячим было проще пользоваться смартфоном, управление также может осуществляться с помощью жестов. Один, например, отвечает за выбор и озвучивание объекта, второй — за переход на страницу вправо, третий — за перетягивание бегунка и т.д.

Дорогая помощь

Взаимодействие с компьютерами происходит практически аналогичным способом. Но пользователям приходится проделать для этого дополнительную работу: найти скринридер и самостоятельно установить его.

Важно заметить, что незрячие юзеры в отличие от видящих совсем иначе знакомятся с интерфейсом. Про мышь приходится практически забыть, а поиск информации в Сети либо чтение электронной почты занимает гораздо больше времени. Эти процессы существенно упрощают многочисленные и, что самое главное, полностью настраиваемые комбинации «горячих клавиш».

Две основные программы, которыми пользуются незрячие люди, по словам Светланы, — это JAWS и NVDA. Всё остальное, по её словам, уже менее популярно и не пользуется таким спросом. JAWS обладает чуть большим функционалом. Программа посредством «диктора» переводит текст на дисплее в речь и позволяет управлять всеми основными функциями Windows с помощью сочетаний клавиш.

Однако у JAWS есть одна существенная проблема, а именно её цена. Программа стоит 40 тыс. рублей, как утверждает Светлана, и не каждый может позволить себе её купить. NVDA, напротив, представляет собой бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, но возможностей у неё по сравнению с платным аналогом меньше.

В дополнение к программам экранного доступа незрячие пользователи также могут купить специальное устройство — брайлевский дисплей. Это тактильный девайс, состоящий из нескольких клавиш и ячеек с подвижными «точками» (бывают как с шеститочечной, так и с восьмиточечной системой). Динамическая панель воспроизводит на устройстве отображаемую на мониторе информацию с помощью шрифта Брайля. Но, как и в случае с JAWS, юзеру придётся выложить за девайс круглую сумму. Стоимость брайлевских дисплеев начинается от 100 тыс. рублей.

Государство ничего нам не компенсирует. ВОС поддержки в этом плане не имеет. Мы получаем по программе индивидуальной реабилитации плохие трости, говорящие тонометры. Лично я как специалист эту программу не оформляла. Там брать нечего. И никто ничего компенсировать в ближайшее время не будет, как я думаю, — сказала представительница КСРК ВОС, отвечая на вопрос о поддержке со стороны государства.

Светлана уточнила, что в рамках программ бывают гранты — рабочие места, но это относится только к регионам. В некоторых региональных организациях председатели ВОС также грамотно добились того, чтобы смартфоны (преимущественно работающие под управлением Android) могли раздаваться незрячим по программе реабилитации.

Много слов — мало дела

В КСРК ВОС отслеживают появление новых разработок. Например, программ, обеспечивающих распознание абсолютно всего или работающих с последним технотрендом — нейросетями. И хотя некоторые программисты пишут для незрячих специальные приложения для распознания текстов, ярлыков, штрихкодов и прочего, как отметила Светлана, людям остро не хватает аналогичного подхода к работе от крупных разработчиков.

Хотелось бы, чтобы и другие разработчики, такие как 2ГИС и «Яндекс», которые мало делают и только говорят... чтобы они тоже думали о нас. Чтобы магазины тоже думали о незрячих людях. Ведь они совершают покупки в Интернете, ведь это удобно. А разработчики не думают о незрячих и не хотят, — сообщила представительница КСРК ВОС.

В качестве примера Светлана привела сайт mos.ru. При попытке оставить электронное обращение система показала картинку, знакомую многим, — ту, которую нужно распознать, чтобы доказать, что пользователь не робот. И подобных нюансов, по словам Светланы, у них много.

Аналогичная проблема наблюдается и у мобильных приложений. В частности, у мобильных банков. Даже люди без проблем со зрением порой боятся нажать не ту кнопку и совершить ошибочный денежный перевод, что говорить о незрячих. Кроме Сбербанка, заявила представительница КСРК ВОС, никто не озаботился полноценной поддержкой скринридеров и даже не обращался в организацию за помощью в настройке доступности приложения.

Я боюсь пользоваться приложением, особенно финансовым, в котором есть не подписанные кнопки. Мало ли на что я там нажму. Синтезатор считывает название кнопки просто как «кнопка». Программисты должны каждую кнопку подписать, а они этого не делают, — сетует Светлана.

Не хватает незрячим гражданам и соответствующих законов, направленных на разработчиков и их продукты. При столь развитых технологиях порог вхождения в виртуальный мир всё равно остаётся недостаточно низким. У смартфонов большой потенциал, равно как велики интерес и востребованность у незрячих, для которых знакомство с устройствами можно сравнить с началом новой жизни.

Это другое пространство — совершенно необходимое. Качество жизни вырастает в разы. А наше правительство не создаёт соответствующих законов. Разработчикам, по сути, без разницы, они не учитывают категорию инвалидов по зрению при разработке сайтов и программ. Мы просим «Яндекс», но они говорят, что они повышают культуру программирования и когда она в итоге повысится — тогда да. Пока ещё мы находимся по части уважения инвалидов в первобытном веке, — заключила Светлана.

Это становится причиной того, что слепым людям приходится находить всё самим, что часто бывает довольно проблематично. Представительница КСРК ВОС считает, что программистам несложно сделать необходимое приложение, но это не представляется возможным из-за отсутствия культуры создания программных продуктов и достаточно хорошего уровня программирования в России.