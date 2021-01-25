СКР возбудил дело из-за поставки Минфину нерабочего софта

https://static.news.ru/photo/c18f035e-5ed9-11eb-aeae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СКР возбудил уголовное дело по факту поставки Минфину РФ неработоспособного программного обеспечения.

В СК расследуется уголовное дело о мошенничестве при поставке программного обеспечения для госнужд в Министерство финансов, которое было неработоспособно, — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, исполнитель, заключая контракт, заранее знал, что не сможет разработать требующееся программное обеспечение. Однако он ввёл заказчика в заблуждение с целью получения основной доли оплаты заказа. Размер ущерба, который был причинён действиями недобросовестного исполнителя, собеседник агентства не назвал.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2021 года разработать и утвердить отраслевые стратегии цифровой информации. Они должны предусматривать внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта. Кроме того, глава государства поручил кабмину заняться обеспечением реализации указанных стратегий и внесения изменений в действующие отраслевые документы, касающиеся стратегического планирования.