Президент поручил утвердить стратегии цифровой трансформации

https://static.news.ru/photo/866e5634-4e77-11eb-9dbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2021 года разработать и утвердить отраслевые стратегии цифровой информации. Список указаний от главы государства обнародовала пресс-служба Кремля.

В документе говорится, что до 1 июля должны быть утверждены стратегии цифровой информации не менее десяти экономических отраслей, социальной сферы и государственного управления с целью достижения цифровой зрелости. Стратегии должны предусматривать внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, президент поручил правительству заняться обеспечением реализации указанных стратегий и внесения изменений в действующие отраслевые документы, касающиеся стратегического планирования, сообщается на сайте Кремля.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля подготовить предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Перечень поручений был представлен по итогам пресс-конференции президента, которая состоялась 17 декабря 2020 года.