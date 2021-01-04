Президент поручил утвердить стратегии цифровой трансформации

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2021 года разработать и утвердить отраслевые стратегии цифровой информации. Список указаний от главы государства обнародовала пресс-служба Кремля.
В документе говорится, что до 1 июля должны быть утверждены стратегии цифровой информации не менее десяти экономических отраслей, социальной сферы и государственного управления с целью достижения цифровой зрелости. Стратегии должны предусматривать внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта.
Кроме того, президент поручил правительству заняться обеспечением реализации указанных стратегий и внесения изменений в действующие отраслевые документы, касающиеся стратегического планирования,
Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля подготовить предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Перечень поручений был представлен по итогам пресс-конференции президента, которая состоялась 17 декабря 2020 года.