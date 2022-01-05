Стало известно, когда начнётся производство МС-21 с российским двигателем

Серийное производство самолётов МС-21 с двигателем ПД-14 и крылом отечественной разработки начнётся в 2024 году, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Объёмы производства лайнеров планируется ежегодно увеличивать, постепенно нарастив их до 76 штук к 2027-му, передаёт ТАСС.

В прошлом году в декабре мы впервые подняли наш самолёт <...> с нашим композитным крылом. <...> И в 2024 году уже начнётся серийное производство самолётов полностью российского производства и двигателей российского производства, — сказал Чемезов.

Он подчеркнул, что в 2022 году будет выпущен первый серийный МС-21 с американским двигателем, но с российским крылом.

В 2023-м планируется выпуск уже шести машин, в 2024-м — 12, к 2025 году — 32, к 2027-му — 76, добавил Чемезов.

МС-21 — гражданский самолёт среднемагистрального класса вместимостью до 211 пассажиров. В конце 2021-го он получил базовый сертификат типа и совершил первый полёт с российским композитным крылом.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что за последние 10 лет на создание российских гражданских самолётов из бюджета было выделено 337 млрд рублей. Средства пошли на проекты самолёта-амфибии Бе-200, среднемагистральные Ту-204/214 и МС-21, а также региональный Superjet 100.

Министр отметил, что средства были выделены в рамках федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» и госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы», которая изначально предполагала формирование самолётостроительной отрасли мирового уровня.