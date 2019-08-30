Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пользователи социальной сети Twitter сообщают о проблемах.

Сбой зафиксирован в России, Великобритании, Франции, Испании, Германии, Португалии, Греции, Чехии, Японии и США, следует из данных сервиса Downdetector.

Наибольшее число посетителей жалуются на ошибки сайта, также сообщается о сложностях при попытке войти в аккаунт.

Ранее News.ru сообщал, что пользователи платформы Microsoft Office 365 сообщили о неполадках в работе программного обеспечения. Серьёзные проблемы обнаружены в США. Сбой также произошёл в Нидерландах, Германии и Норвегии.

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