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Пользователи Telegram смогут скрывать номер своего телефона, в том числе от тех, кто внесён в список их контактов. Такая опция должна появиться после обновления мессенджера в течение нескольких дней.

Нововведение позволит протестующим в Гонконге скрывать свою личность от китайских спецслужб, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники. В настоящее время Telegram позволяет узнать телефонный номер пользователя, если он есть...