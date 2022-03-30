Samsung убрала Z из названий своих смартфонов

Корейская компания Samsung переименовала свои смартфоны, убрав из некоторых названий букву Z. Официальная причина исчезновения маркировки не раскрывается. Пока изменения произошли только на официальных сайтах корпорации в Литве, Латвии и Эстонии, сообщило издание Android Headlines.

Буква Z была брендом серии смартфонов со складным экраном с 2020 года. Теперь, например, смартфон Galaxy Z Fold3 называется просто Galaxy Fold3.

По мнению издания, решение убрать букву Z может быть связано с событиями на Украине. Символы Z и V встречаются на российской технике, которая участвует в спецоперации на Украине.

Пресс-служба южнокорейского гиганта отказалась давать комментарии.

5 марта Samsung приостановила поставку всех товаров, в том числе телефонов и чипов, в Россию. Причиной этого решения называются «нынешние геополитических события». При этом в корпорации отметили, что внимательно следят за ситуацией. Ограничения коснутся всех товаров, в том числе смартфонов, чипов и бытовой техники.

Ранее швейцарский страховщик Zurich Insurance решил не использовать в соцсетях логотип, который изображён одной буквой Z. В компании пояснили, что стараются избежать «неверного» толкования знака.