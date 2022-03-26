Страховщик из Швейцарии Zurich Insurance отказался от логотипа Z

Швейцарский страховщик Zurich Insurance решил не использовать в соцсетях логотип, который изображён одной буквой Z. В компании пояснили, что стараются избежать «неверного» истолкования знака, сообщает Telegraph.

Временно перестаём использовать в наших социальных каналах букву Z в случаях, когда она изображается отдельно и может быть неверно истолкована. Мы внимательно следим за ситуацией и примем дальнейшие действия в случае необходимости, — пояснил страховщик из Цюриха.

Белая буква Z на синем фоне является логотипом фирмы, которая работает с клиентами из более 210 стран и территорий.

Ранее стало известно, что депутаты парламента Литвы захотели приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам. За их демонстрацию авторы инициативы предлагают наказывать штрафом в размере от €300 до €500. Соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях зарегистрировали депутаты парламента.