Bloomberg: Samsung приостановила поставки всех товаров в Россию

Американское агентство Bloomberg сообщило, что корейская компания Samsung приостанавливает поставку всех товаров, в том числе телефонов и чипов, в Россию. Причиной этого решения называются «нынешние геополитических события». При этом в корпорации отметили, что внимательно следят за ситуацией. Ограничения коснутся всех товаров, в том числе смартфонов, чипов и бытовой техники.

При этом конкретный срок ограничительных мер не называется . В настоящее время несколько десятков зарубежных компания заявили об уходе с российского рынка, включая BMW, Mercedes-Benz, Apple, Microsoft, Boeing, Airbus и другие.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд ранее заявила, что новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной операции на Украине. Она добавила, что российское руководство в настоящее время «фактически отрицает само право Украины на существование».

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, заявил, что во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле не прозвучали обещания не начинать военную операцию на Украине. Он признался, что санкции, которые ввёл Берлин в отношении Москвы, призваны оказать давление, но они также открывают пространство для дипломатии.