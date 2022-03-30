В Samsung не стали комментировать удаление «Z» из названий смартфонов

В пресс-службе южнокорейской компании Samsung не стали называть NEWS.ru причину удаления «Z» из названий моделей гаджетов. По данным портала Android Headlines, изменения пока произошли только на официальных сайтах корпорации в Литве, Латвии и Эстонии. Представители производителя электроники заявили, что воздерживаются от комментариев.

Мы воздержимся от комментария, — добавили в Samsung.

Буква Z являлась брендом серии смартфонов со складным экраном с 2020 года. Теперь, например, смартфон Galaxy Z Fold3 называется просто Galaxy Fold3. По мнению Android Headlines, решение убрать букву Z может быть связано с событиями на Украине. Символы Z, V и O встречаются на российской технике, участвующей в спецоперации на Украине.

5 марта Samsung приостановила поставку всех товаров, в том числе телефонов и чипов, в РФ. Причиной этого решения называются «нынешние геополитических события». При этом в корпорации отметили, что внимательно следят за ситуацией. Ограничения коснутся всех товаров, в том числе смартфонов, чипов и бытовой техники.

Ранее швейцарский страховщик Zurich Insurance решил не использовать в соцсетях логотип, который изображён одной буквой Z. В компании пояснили, что стараются избежать «неверного» истолкования знака.