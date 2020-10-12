Пользователи Instagram заявили о сбое

https://static.news.ru/photo/bc8377ba-0cc6-11eb-8b62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/Global Look Press

Пользователи соцсети Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса. Жалобы на сбои поступают из России, США, Великобритании и Франции.

Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, проблемы начались 12 октября вечером.

По данным сервиса, большая часть проинформировавших о неполадках пользователей (59%) испытывает проблемы в работе функции сторис, 37% заявляют о сбое в ленте. В России проблемы выявлены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Пскове, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Омске и других городах.

Как писал NEWS.ru, 9 октября сбой произошёл в работе Facebook. Наибольшее число жалоб поступило от пользователей социальной сети в Соединённых Штатах, Нидерландах и Венгрии.