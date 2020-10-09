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Пользователи Facebook столкнулись со сбоем

22:45, 09 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбой произошёл в работе Facebook. Наибольшее число жалоб поступает от пользователей социальной сети в Соединённых Штатах, Нидерландах и Венгрии.

Незначительные проблемы зафиксированы также в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске, следует из данных сервиса Downdetector.

Большая часть пользователей жалуется на неполадки при работе с новостной лентой (53%), 23% столкнулись с проблемами при входе в аккаунт, ещё у 23% соцсеть перестала работать полностью.

4 октября, как писал NEWS.ru, пользователи со всего мира сообщили о крупном сбое в работе популярного мессенджера Telegram.

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