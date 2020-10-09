Пользователи Facebook столкнулись со сбоем

https://static.news.ru/photo/140bac34-0a68-11eb-a664-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбой произошёл в работе Facebook. Наибольшее число жалоб поступает от пользователей социальной сети в Соединённых Штатах, Нидерландах и Венгрии.

Незначительные проблемы зафиксированы также в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске, следует из данных сервиса Downdetector.

Большая часть пользователей жалуется на неполадки при работе с новостной лентой (53%), 23% столкнулись с проблемами при входе в аккаунт, ещё у 23% соцсеть перестала работать полностью.

4 октября, как писал NEWS.ru, пользователи со всего мира сообщили о крупном сбое в работе популярного мессенджера Telegram.