PlayStation 5 может получить сменный корпус

https://static.news.ru/photo/8b730836-d042-11ea-a3bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: playstation.com

В Сеть утекли фотографии с производства игровой консоли PlayStation 5. На них изображены белые панели корпуса приставки.

Снимки были опубликованы на китайском форуме A9VG. Участники обсуждения предположили, что эти панели можно будет менять.

Производители консолей обычно не позволяют модифицировать устройства, так как часто выпускают специальные версии в стиле определённой игры. Однако лицевую панель можно было изменить и в PS4.

New pictures have leaked of PS5's upper/lower shells. Already a narrative going that they're "swappable". It's certainly possible, though these pictures don't scream that just yet. pic.twitter.com/0d6LsbtNsz — Ryan Biniecki (@MysticRyan) July 27, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Sony удваивает производство игровой консоли PlayStation 5 (PS5). До конца 2020 года производитель намерен подготовить до 10 млн устройств, чтобы удовлетворить спрос на игры в связи с потенциальной второй волной пандемии COVID-19.