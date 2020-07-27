Технологии

PlayStation 5 может получить сменный корпус

22:06, 27 июля 2020 44
Фото: playstation.com

В Сеть утекли фотографии с производства игровой консоли PlayStation 5. На них изображены белые панели корпуса приставки.

Снимки были опубликованы на китайском форуме A9VG. Участники обсуждения предположили, что эти панели можно будет менять.

Производители консолей обычно не позволяют модифицировать устройства, так как часто выпускают специальные версии в стиле определённой игры. Однако лицевую панель можно было изменить и в PS4.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Sony удваивает производство игровой консоли PlayStation 5 (PS5). До конца 2020 года производитель намерен подготовить до 10 млн устройств, чтобы удовлетворить спрос на игры в связи с потенциальной второй волной пандемии COVID-19.

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