PlayStation 5 может получить сменный корпус

Снимки были опубликованы на китайском форуме A9VG. Участники обсуждения предположили, что эти панели можно будет менять.

Производители консолей обычно не позволяют модифицировать устройства, так как часто выпускают специальные версии в стиле определённой игры. Однако лицевую панель можно было изменить и в PS4.