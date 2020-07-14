Sony увеличивает объёмы производства PS5 для удовлетворения спроса

https://static.news.ru/photo/8069ee66-c668-11ea-b35d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global look Press

Компания Sony удваивает производство игровой консоли PlayStation 5 (PS5). До конца 2020 года производитель намерен подготовить до 10 млн устройств, чтобы удовлетворить спрос на игры в связи с потенциальной второй волной пандемии COVID-19.

Sony уже уведомила об увеличении объёмов производства партнёров и поставщиков, однако из-за проблем с логистикой сразу все консоли могут не оказаться на полках магазинов к праздничному сезону. Ранее компания планировала собрать от 5 до 6 млн единиц PS5 к концу марта 2021 года.

Большая часть консолей Sony производится в Китае и отправляется по морю по всему миру. Доставка грузов из Китая в США и Европу через океанские линии занимает месяцы, и по этой причине у Nintendo в начале 2020 года возникли проблемы с поставками гибридной Nintendo Switch.

Sony начала массовое производство PS5 в июне. Согласно последнему плану, компания планирует собрать 5 млн устройств к концу сентября и ещё 5 млн в период с октября по декабрь. Большая часть последнего транша станет запасом на 2021 год из-за логистической задержки.

Sony может попытаться использовать грузовые авиаперевозчики для более быстрой доставки, как это было в 2013 году в преддверии запуска PS4. Однако авиакомпании значительно сократили графики из-за коронавируса, и возможности Sony по резервации рейсов будут ограничены, передаёт Bloomberg.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony инвестировала в Epic Games $250 млн и приобрела 1,4% акций. Как утверждает генеральный директор японской компании Кэнъитиро Ёсида, этот вклад позволит найти новые способы сотрудничества с разработчиками движка Unreal Engine и «королевской битвы» Fortnite.