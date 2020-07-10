Sony вложила $250 млн в Epic Games

https://static.news.ru/photo/55448dda-c286-11ea-a353-fa163e074e61_660.jpg Fortnite Фото: Epic Games

Sony инвестировала в Epic Games $250 млн и приобрела 1,4% акций. Как утверждает генеральный директор японской компании Кэнъитиро Ёсида, этот вклад позволит найти новые способы сотрудничества с разработчиками движка Unreal Engine и «королевской битвы» Fortnite.

Глава Epic Games Тим Суини, в свою очередь, отметил, что обе фирмы создали бизнес на стыке креативности и технологий и у них есть общее видение трёхмерного социального опыта в реальном времени, который приведёт к сближению игр, фильмов и музыки. Стороны также планируют создать «более открытую и доступную цифровую экосистему для всех потребителей и создателей контента».

В середине мая Epic Games представила пятую версию игрового движка Unreal Engine. Разработчики показали особенности технологии в демоверсии, запущенной на PlayStation 5. Саму консоль показали месяц спустя на дебютной игровой презентации Sony, писал NEWS.ru.