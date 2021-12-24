Первый полёт самолёта МС-21-300 с крылом из композитов прошёл удачно

Свой первый полёт выполнил новейший самолёт МС-21-300, его особенностью является выполненное из российских композитов крыло, сообщили в пресс-службе Ростеха. Глава Минтранса назвал это событие результатом «развития компетенций авиапромышленности и смежных отраслей». На создание композитного крыла было затрачено 4,4 млрд рублей.

Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании «Иркут» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех». — NEWS.ru). Полёт прошёл в штатном режиме, — говорится в сообщении.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, это событие является доказательством правильности выбранных ранее решений.

Программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперёд, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Это — результат развития компетенций авиационной промышленности и смежных отраслей и беспрецедентной по масштабу государственной поддержки, — сказал он.

Мантуров отметил, что общий объём выделенных Минпромторгом средств на создание российских материалов для композитного крыла в сумме составил 4,4 млрд рублей. Использованная в процессе создания технология обладает спектром преимуществ: по сравнению с традиционной автоклавной технологией, она даёт возможность увеличения производительности, снижения трудозатрат и себестоимости, а также позволяет обеспечить формование крупных деталей.

К настоящему моменту изготовлено композитное крыло для двух самолётов, идёт изготовление третьего комплекта. Получение изменений в сертификат типа в части композитного крыла из российских материалов планируем на вторую половину 2022 года, — добавил Мантуров.

МС-21-300/310 относится к классу среднемагистральных самолётов нового поколения, с вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его основная особенность — крыло из композиционных материалов.

Разработка и производство отечественных полимерных композиционных материалов для крыла пассажирского самолёта МС-21 начались после введения США в сентябре 2018 года торговых ограничений в отношении компании «АэроКомпозит».

Ранее сообщалось, что МС-21 произвёл большое впечатление на посетителей авиасалона МАКС, так как это первая принципиально новая модель (не модификация), произведённая в мире за последние 30 лет, у самолёта есть огромный модернизационный запас на будущее. У него отличные аэродинамические показатели, современные двухконтурные двигатели и бортовые системы нового поколения.