Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля даст показания суду в Дубае о судьбе $1,7 млрд. Данные средства были получены от инвесторов на создание собственной криптовалюты Gram.
Об этом
Даты слушаний были известны прежде, не называлось только место заседаний, на которых Дурову придётся раскрыть финансовую информацию о продаже 2,9 млрд токенов Gram.
Ранее NEWS.ru сообщал, что основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вызвали на допрос по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Соответствующее решение принял судья окружного суда Южного округа Нью-Йорка Питер Кевин Костел.
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