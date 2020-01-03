https://static.news.ru/photo/318f1bae-2f55-11ea-98ce-fa163e074e61_660.jpg Павел Дуров Фото: lukomore. org/Russian Look/Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля даст показания суду в Дубае о судьбе $1,7 млрд. Данные средства были получены от инвесторов на создание собственной криптовалюты Gram.

Об этом свидетельствуют материалы, которые поступили в базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Даты слушаний были известны прежде, не называлось только место заседаний, на которых Дурову придётся раскрыть финансовую информацию о продаже 2,9 млрд токенов Gram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вызвали на допрос по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Соответствующее решение принял судья окружного суда Южного округа Нью-Йорка Питер Кевин Костел.