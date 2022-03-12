Отключение «Мегафона» и «Ростелекома» от LINX не повлияет на качество связи

Отключение российских компаний «Мегафон» и «Ростелеком» от лондонской точки обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange Network) не повлияет на качество работы сервисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальных представителей компаний.

За последние несколько лет интернет-трафик, проходящий через London IX, значительно снизился, поэтому в конце прошлого года мы уже запланировали в 2022 году прекратить сотрудничество с этой организацией и приступили к планомерному перераспределению трафика. Текущая блокировка услуги не повлияет на качество предоставляемых сервисов, — сообщил представитель «Мегафона».

В «Ростелекоме» подчеркнули, что трафик, предоставляемый компанией LINX незначителен и его потеря не скажется на работе цифрового сервиса.

Отметим, ранее в СМИ просочилась информация, что руководство лондонской точки обмена интернет-трафиком LINX, приняло решение отключить «Мегафон» и «Ростелеком».

Санкции иностранных IT-компаний в отношении рядовых российских пользователей усугубляют положение граждан и усложняют им доступ к независимым источникам информации. Ведущие представители телеком-индустрии не только способствуют строительству «суверенного Рунета», но и лишают доступа отечественных интернет-юзеров к их цифровым активам. Эти шаги, возможно, станут предметом споров в международных судах, потому что такая политика нарушает права многих жителей России, считают опрошенные NEWS.ru эксперты в области цифровых технологий.