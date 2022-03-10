Откуда не ждали: как уход IT-компаний помогает «суверенному интернету»

Санкции иностранных IT-компаний в отношении рядовых российских пользователей усугубляют положение граждан и усложняют им доступ к независимым источникам информации. Ведущие представители телеком-индустрии не только способствуют строительству «суверенного рунета», но и лишают доступа отечественных интернет-юзеров к их цифровым активам. Эти шаги возможно станут предметом споров в международных судах, потому что такая политика нарушает права многих жителей России, считают опрошенные NEWS.ru эксперты в области цифровых технологий.

«Один на один с одной повесткой»

Шквал санкций, связанный с массовыми отключениями аккаунтов российских пользователей в сервисах технологических компаний, находящихся в юрисдикциях США, Евросоюза и других стран, грозит самыми неприятными последствиями. Об этом заявил NEWS.ru специализирующийся на IT-сфере адвокат Саркис Дарбинян. Такие действия за последние дни предприняли регистраторы доменов, разработчики программного обеспечения (ПО), биржи криптовалют, игровые платформы, магистральные провайдеры, облачные и иные онлайн-сервисы.

Уход из РФ западных IT компаний и их санкции против рядовых российских пользователей, во-первых, скажутся на ускорении сужения и замыкания кольца «суверенного интернета», который уже давно строился. В конечном итоге, это, конечно, скажется на правах пользователей и на доступе к информации, потому что в таких случаях контроль над «суверенным интернетом» на уровне архитектуры и инфраструктуры сервисов становится намного проще. Во-вторых, на мой взгляд, россияне, оставшись таким образом один на один с одной повесткой, могут оказаться в информационной изоляции без возможности получения данных из независимых источников, находящихся, в том числе, и за рубежом. Всё это никак не улучшит ситуацию в связи с происходящим на Украине и само собой способно сказаться на правах огромного количества пользователей, в том числе тех, которые покинули Россию, спасая себя, свой бизнес и сейчас оказались отключёнными от платёжных, финансовых, цифровых и других сервисов. Саркис Дарбинян адвокат, специалист по цифровому праву адвокат, специалист по цифровому праву

Собеседник NEWS.ru называет происходящее «неизбирательными санкциями», которые приведут к «массовому ущемлению прав человека, что запрещено международными конвенциями». В связи с этим Дарбинян полагает, что «поведение многих иностранных IT-компаний выглядит более чем странным, а можно сказать и противоправным». По его мнению, происходящее должно быть «предметом разбирательства в международных судах». Он добавил, что допускает в будущем подачу исков от граждан, «потому что в период, когда они больше всего нуждались в коммуникациях и доверяли технологиям, но оказались брошенными со стороны компаний, которым доверяли свои персональные данные, цифровые активы, криптовалюту и всё, что угодно».

IT-эксперт Алексей Шкиттин особенно обращает внимание на отключение мировых провайдеров интернета для российских клиентов. По его мнению, это «удар в спину всем прогрессивным силам», кто выступает против происходящего на Украине и закрытия Россией «своего информационного поля изнутри».

Лучшего повода для введения чрезвычайного положения на российской сети невозможно придумать. Теперь [глава Роскомнадзора Андрей] Липов и Роскомнадзор смогут с чистой совестью сказать: «Смотрите, мы предупреждали, что вам отключат интернет и это произошло, теперь переходим на внутренние ресурсы». И возразить будет нечего, так как [американский магистральный оператор связи] Cogent первый это начал, видимо руководствуются политической конъюнктурой. Мне лично непонятно, как и зачем, в период «специальной военной операции» на Украине отрезать каналы необходимые для коммуникации жителей России с внешним миром (...) Мы боремся с закрытием интернета изнутри и с отключением жителей России от информационных источников, а западные провайдеры в угоду политической конъюнктуре устраивает «охоту на ведьм», нарушая права простых россиян на получение достоверной информации о происходящем. Алексей Шкиттин IT-эксперт IT-эксперт

Шкиттин уверен, что действовать надо ровно наоборот — «любыми путями надо доставлять информацию до россиян», потому что «единственный канал для этого сейчас — глобальная сеть».

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Потери России в цифровой сфере

За последние дни с российского рынка ушли или анонсировали разрыв отношений множество зарубежных It-компаний и сервисов. Так международный магистральный оператор связи Cogent обещал через месяц отключить российских партнёров от своего оборудования. Сейчас на нём работают «Ростелеком», «Вымпелком», «МегаФон», «Яндекс» и VK. Аналогичное решение принял и магистральный интернет-провайдер Lumen.

Работу в РФ приостановила платежная сеть PayPal, а сервис eBay отказался доставлять заказы в Россию и на Украину.

С 8 марта криптобиржа Binance прекратила поддержку транзакций с картами Visa и Mastercard, выпущенными в РФ. Помимо этого, прекратится поддержка транзакций на территории России с картами Mastercard и Visa из других стран.

Американский интернет-магазин Amazon приостановил доставку товаров в Россию и Белоруссию. Компания также перекрыла доступ из РФ к своему стриминговому сервису Prime Video. Кроме этого, в двух странах Союзного государства не будут работать службы знакомств Bumble и Badoo, а также стоковый сервис Depositphotos.

Ведущий мировой видеохостинг YouTube остановил все функции монетизации для российских пользователей. Изменения касаются подписки Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстикеров и мерча.

Под ограничения на работу для российских пользователей попадает и магазин приложений Google Play. Это связано с санкциями в отношении банковских карт россиян. Теперь скачивать можно будет только бесплатные приложения. Ограничили свою работу в стране Apple Pay и другие услуги Apple, в том числе продажу iPhone.

На этом фоне китайские Xiaomi, Oppo и Huawei в два раза сократили поставки своих смартфонов в Россию. На отечественный рынок приходится около 60% их продукции.

От работы в России отказались производители компьютерных игр Ubisoft, Rockstar Games и Activision Blizzard.