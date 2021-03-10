Ещё суверенней: что стоит за словами Володина о новых ограничениях соцсетей

Спикер Госдумы Володин анонсировал принятие новых нормативных актов по «обеспечению цифрового суверенитета» в связи с блокировками российских материалов в Facebook, Instagram и Twitter. Его поддержал депутат-единоросс Василий Пискарёв, известный как автор многочисленных законодательных запретов последнего времени. Поводом для их активизации стала блокировка в одной из соцсетей информации о задержании ФСБ неких националистов в Воронеже. NEWS.ru решил выяснить, что за нововведения готовят парламентарии, не станут ли они такими же бессмысленными, как безуспешная попытка Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram в 2018 году и не продублируют ли уже действующий закон «об изоляции Рунета» и другие запреты, принятые в последние годы.

Блок за блок, зуб за зуб

Эта история началась 7 марта, когда соцсеть Facebook заблокировала февральскую публикацию РБК, в которой со ссылкой на пресс-релиз ФСБ говорилось о задержании в Воронеже троих радикалов, якобы связанных с украинскими ультраправыми. Также блокировке в Facebook подвергались посты других СМИ. После блокировки материалов, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил , что решение Facebook «нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации», напомнив, что «ранее также поступали Instagram и Twitter». Так, в феврале Twitter заблокировал 69 российских аккаунтов, уличив их в «ослаблении стабильности и надёжности НАТО». Ещё 31 аккаунт из РФ отключили из-за вероятной связи с «Агентством интернет-исследований», которое в СМИ называют «фабрикой троллей» и записывают в актив бизнесмена Евгения Пригожина.

Примечательной является история с блокировками соцсетей телевизионного деятеля Владимира Соловьёва. Так, 18 ноября 2020 года Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с его YouTube-канала, а через день, как следует из базы Госдумы, на рассмотрение нижней палаты был внесён законопроект, вносящий поправки в КоАП и предусматривающий штрафы за несоблюдение «закона об устойчивом интернете» и нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ. Президент Владимир Путин подписал его 24 февраля, но ещё за неделю до этого Роскомнадзор направил обращение в адрес соцсети Clubhouse с требованием разблокировать Соловьёва и пригрозив санкциями в соответствии с законопроектом, который на тот момент был лишь одобрен Советом Федерации. Также ведомство ссылалось на закон от 30 декабря 2020 года № 482-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ“». Согласно этому документу соцсеть может быть включена в перечень нарушителей прав и свобод россиян, а затем заблокирована, либо власти могут замедлить её трафик, как это произошло 10 марта с Twitter (также власти нацелились на аналогичную меру в отношении Facebook).

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Новых юридических норм, по мнению Вячеслава Володина, видимо, оказалось недостаточно и он обратился к опыту «Италии, Австралии, Индии и других стран мира», власти которых «вырабатывают свои предложения по борьбе с беспределом глобальных IT-компаний, вплоть до самых серьёзных мер ответственности».

Проблема созрела, чтобы обсуждать ее в международных форматах. Речь может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета, — добавил спикер нижней палаты.

Его поддержал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, известный, как автор многих законодательных запретов и ограничений. По мнению депутата, блокировка сообщений российских СМИ о деятельности спецслужб — это угроза безопасности государства и в Госдуме есть «наработки» по защите «цифрового суверенитета».

NEWS.ru решил выяснить, не станут ли дублироваться многочисленные законодательные запреты в интернет-сфере, если по инициативе Володина и Пискарёва депутаты сочинят новую инициативу в этой сфере. По мнению депутата Госдумы Андрея Лугового, известного авторством таких нововведений как досудебная блокировка сайтов или закон о «суверенном интернете», новые законы «точно не будут дублироваться».

Володин не просто анонсировал новые законопроекты, он анонсировал, что в тех условиях, когда крупные соцсети по своему собственному разумению вне решения суда или каких-либо правоохранительных органов принимают решения по тем или иным блокировкам, что выходит за рамки здравого смысла. У нас есть законопроект досудебной блокировки, где всё чётко расписано, чтобы зависимость ошибки от человеческого фактора была минимальная. На примере США во время предвыборной компании [2020 года] мы наблюдали, как в интересах одного кандидата против другого, по субъективному мнению той или иной сети предпринимались решения о блокировках [аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа]. То же самое они начали делать в отношение других суверенных государств. Безусловно, надо изучить что происходит, посмотреть схему и технологию блокировок, их основания, и исходя из этого готовить законопроекты. И как у нас принято в Госдуме при внесении законопроекта, посоветоваться с правоохранителями, с представителями СМИ, бизнеса. Андрей Луговой член комитета Госдумы по безопасности и информационной политике член комитета Госдумы по безопасности и информационной политике

По словам парламентария, действующими законами «тоже предусмотрены способы борьбы в отношении недобросовестных участников интернета». Но он не согласен с тем, что «депутаты придумали всё, что можно, и эти законы уже дублируются».

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«Геноциду» мешает экономика

С Луговым категорически не согласен исполнительный директор Общества защиты Интернета Михаил Климарёв. По его мнению, за последние полгода было принято несколько законов, которые «пошли уже по второму кругу и начали дублироваться».

Нами руководят старые люди, которым за 60 лет, и они не понимают, как работает интернет. Они привыкли, что СМИ подконтрольны, а в интернете про них пишут гадости, и для них это боль. Вообще это началось в 2010-2011 годах, когда аудитория «Яндекса» превысила аудиторию «Первого канала». Тогда люди, которые удерживают власть в России, задумались и пытаются взять под контроль интернет. Был такой период, когда удалось взять под контроль некоторые СМИ. Но они поняли, что технически нельзя что-то заблокировать существующими системами, это было понятно на примере Telegram. И тренд «взять под контроль интернет» разошёлся на две части. Первая —техническая, или «суверенный рунет», но как в Белоруссии такое не получилось, так и у нас не получится. Вторая — это запретить и запугать. Сейчас вот очередной виток «запугиваний» соцсетей, так как с мест приходит информация, что у крупных операторов связи, у кого много абонентов, завершаются технические этапы внедрения того самого «суверенного Рунета». И, получается, появится некий рычаг воздействия на соцсети: вот мы вас заблокируем. А для интернет-ресурса блокировка — это потеря денег и аудитории. Это по сути шантаж, и поэтому они начали непонятные законы принимать. Михаил Климарёв исполнительный директор Общества защиты Интернета исполнительный директор Общества защиты Интернета

Эксперт подчёркивает, что технически блокировать соцсети невозможно, как показала история с Telegram. На любое искусственное ограничение, подчёркивает Климарёв, сеть будет реагировать как на неисправность и пытаться искать обходные пути. И в таком случае интернет будет «медленный и некачественный, но инфопотоки заблокировать не получится».

Российская экономика очень интегрирована в интернет, на который завязан транспорт, банковские операции, такси, логистика магазинов и так далее. И если отключат интернет, то будет удар по экономике. Начнётся коллапс, как это произошло в Белоруссии, где Лукашенко сказали, что если он ещё будет продолжать настаивать на отключении интернета, то через пару дней в крупных городах страны наступит голод, невозможно будет подвозить продукты в магазины и так далее. Поэтому сколь угодно новых законов можно наиздавать, но это будет означать, что нет политической воли отключить интернет совсем, — добавил Климарёв.

Юрист Саркис Дарбинян, специализирующийся на отстаивании цифровых свобод граждан, также отмечает, что за последнее время в РФ приняли много законов по этому поводу «в том числе и те, которые регулируют работу соцсетей. Нововведения предусматривают «достаточно серьёзные штрафы, в том числе и за неудаление запрещённой информации, а также меры с ограничением доступа к интернет-ресурсам». В связи с этим, подчёркивает собеседник NEWS.ru, «непонятно, что ещё собираются предлагать депутаты Госдумы, когда норм более чем достаточно». Он опасается, что в рамках анонсированных Володиным и Пискарёвым нововведений будут инициированы «дополнительные ограничения в работе медиапорталов, не имеющих лицензию СМИ, что может сказаться на доступности их материалов, их могут начать ограничивать для российских пользователей».

При этом Дарбинян также опасается, что после безуспешной попытки Роскомнадзора лишить россиян доступа к Telegram изменилось законодательство и технические возможности российских госструктур, занимающихся it-сферой. Он напомнил, что в 2018 году Павел Дуров и его команда сделали многое, чтобы сервис был доступным, и чтобы пользователи не чувствовали блокировку мессенджера.

Не факт, что администрация других соцсетей будут также усердно стараться для российских пользователей. Они могут вообще уйти с российского рынка. После блокировки Telegram изменилось как законодательство, так и возможности российских властей для ограничения доступа к «незаконному» контенту и сервису. В рамках закона о «суверенном интернете» на узлы связи, в том числе мобильных операторов, уже было поставлено оборудование, которое позволит Роскомнадзору более эффективно блокировать сервисы. В случае принятия решения блокировки по соцсетям, такие блокировки будут более эффективными и их будет сложнее обходить. Силами операторов связи и мобильных операторов такое сделать возможно, и технические средства противодействия угрозам были созданы для того, чтобы блокировать любые сервисы на территории России. Саркис Дарбинян адвокат, специалист по цифровому праву адвокат, специалист по цифровому праву

Он уверен, что «в Роскомнадзоре была сделана работа над ошибками, они сгруппировались и готовы больше к подобным блокировкам, если такое решение будет принято». Однако в эти рассуждения внесли поправку события 10 марта: после попытки ограничить трафик Twitter последовало «падение» сайта самого Роскомнадзора, Кремля, СовБеза, правительства, Госдумы, Совета Федерации, МВД, СК и некоторых других государственных структур. Также проблемы возникли у крупнейшего провайдера — компании «Ростелеком». Специалисты в it-сфере сравнили это с так называемым «интернет-геноцидом» 2018 года, когда вслед за попыткой запретить Telegram, в РФ перестали открываться другие интернет-ресурсы.

По мнению Дарбиняна новые законы повлияют на изменение политики соцсетей, но «всё зависит как поведут себя крупнейшие it-компании, будут ли они соблюдать новое российское цифровое законодательство, или уйдут в цифровой андеграунд».



В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.