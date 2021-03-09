В Госдуме назвали следующего кандидата на замедление трафика

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Следующим кандидатом на применение мер по замедлению трафика в России может стать социальная сеть Facebook. Об этом заявили в Госдуме.

Facebook в феврале заблокировал материалы российских СМИ, опубликовавших со ссылкой на релиз ФСБ заметки о задержании в Воронеже подозреваемых в причастности к украинским неонацистским группировкам. В заметке об удалении поста указан подрядчик, проверивший информацию, — украинская фактчекинговая платформа StopFake.

Роскомнадзор направил руководству Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещённой в официальных аккаунтах российских СМИ. Ведомство обратило внимание соцсети на то, что подобные действия «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры».

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв назвал действия соцсети прямым вмешательством во внутренние дела России и угрозой национальной безопасности.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскомнадзор замедлил скорость работы сервиса микроблогов Twitter на территории России. В ведомстве отметили, что таким образом предпринята попытка защиты граждан от влияния противоправного контента. До принятия соответствующих мер в адрес администрации соцсети было направлено более 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.

Член профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин заявил, что решение Роскомнадзора послужит «отрезвляющим душем» для других соцсетей, которые не исполняют законы России.