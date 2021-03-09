В Совфеде прокомментировали решение замедлить работу Twitter

https://static.news.ru/photo/42c099ce-8176-11eb-8fa8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Роскомнадзора по замедлению скорости работы Twitter на территории России послужит «отрезвляющим душем» для YouTube и других, кто не исполняет законы России. Об этом заявил член профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

Это подействует хорошим отрезвляющим душем для YouTube, для всех других соцсетей, кто решает свои проблемы за счёт законности и порядка в России, — отметил сенатор.

Башкин надеется, что после этого решения Роскомнадзора по Twitter другие соцсети начнут выполнять требования ведомства.

Ранее Роскомнадзор принял меры по замедлению скорости работы сервиса микроблогов Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

Как утверждается, в период с 2017 года по настоящее время в Twitter не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. По состоянию на 10 марта не удалёнными остались около 3,2 тысячи материалов с запрещённой информацией, сообщал NEWS.ru.