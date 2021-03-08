Депутат Пискарёв назвал угрозой нацбезопасности блокировку СМИ в Facebook

https://static.news.ru/photo/4d502c68-8010-11eb-956c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блокировка публикаций российских СМИ в Facebook создаёт угрозу национальной безопасности. Об этом заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Facebook лишил граждан нашей страны доступа к информации о необходимости быть готовыми к угрозам, с которыми они могут столкнуться, — цитирует парламентария «Интерфакс».

Депутат подчеркнул, что журналисты, доступ к статьям которых был закрыт соцсетью, ссылались на официальные данные СКР и ФСБ. Подобные действия, по мнению Пискарёва, следует расценивать не только как «грубый акт цензуры», но и как прямое вмешательство во внутренние дела России.

Политик добавил, что поддерживает идею спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина о подготовке новых законодательных актов, направленных на защиту цифрового суверенитета. По его словам, определённые предложения и наработки в этом направлении уже есть.

Facebook в феврале заблокировал материалы российских СМИ, опубликовавших со ссылкой на релиз ФСБ заметки о задержании в Воронеже подозреваемых в причастности к украинским неонацистским группировкам. В заметке об удалении поста указан подрядчик, проверивший информацию: украинская фактчекинговая платформа StopFake.

Роскомнадзор направил руководству Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещённой в официальных аккаунтах российских СМИ. Ведомство обратило внимание соцсети на то, что подобные действия «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры».

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала западные интернет-гиганты за игнорирование российского законодательства. Она также отметила, что эта проблема касается и других стран, в частности Австралии и Франции, где блокировались аккаунты общественных деятелей.