Захарова осудила западные интернет-гиганты за неподчинение законам РФ

https://static.news.ru/photo/5a60f922-7fe9-11eb-a8d1-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о недопустимости поведения западных интернет-гигантов, которые игнорируют российское законодательство.

Казалось бы, Интернет — общее пространство. Но мы видим, насколько себя ведут вне правовых рамок, если говорить о юрисдикции нашей страны, нашей законодательной базе, те самые компании, которых вы называете интернет-гигантами, — рассказала Захарова РИА Новости.

По её словам, интернет-гиганты оперируют в нашей среде, при этом зачастую не подчиняясь никаким российским законам. Кроме того, иногда они напрямую их нарушают, и «несмотря на нарушение этих законов и предписания, иногда и штрафы полностью игнорируют, что недопустимо».

Захарова отметила, что эта проблема касается и других стран, в частности Австралии и Франции, где блокировались аккаунты общественных деятелей.

Что касается блокировки американских политиков, то мне кажется, это шокировало весь мир. Потому что, с одной стороны, Соединенные Штаты Америки практически молились на свободу слова, не подвергая сомнению свою приверженность этому важнейшему постулату. А с другой стороны, вдруг взяли и отключили президента Соединенных Штатов Америки, его аккаунты от интернет-платформ, социальных сетей. Это было беспрецедентно, — сказала она.

Ранее популярная соцсеть Facebook сообщила об ограничении публикаций новостей в онлайн-пространстве Австралии, аргументируя это введением нового медиакодекса, который должен был защитить локальные медиакомпании, обязывая платформы платить за отображаемый контент местных СМИ. После этого Facebook начал блокировать весь новостной контент в австралийской части соцсети, что привело к падению трафика местных медиа, писал NEWS.ru.