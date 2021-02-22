Правительство Австралии уступило в конфликте с Facebook

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Администрация социальной сети Facebook провела переговоры с властями Австралии, после которых было принято решение внести поправки в законопроект, требующий от платформ платить за контент СМИ. В результате новости должны вернуться в австралийскую часть соцсети.

Facebook вернул Австралию в друзья, и австралийские новости будут восстановлены на платформе Facebook, — заявил федеральный казначей Австралии.

В законопроект будут внесены четыре поправки, которые меняют механизм обязательного арбитража, используемого, когда технологические гиганты не могут достичь соглашения с издателями о справедливой оплате за показ новостного контента. В Facebook остались довольны такими изменениями.

В дальнейшем правительство пояснило, что мы сохраняем возможность решать, появляются ли новости на Facebook, чтобы мы автоматически не подвергались принудительным переговорам, — заявила вице-президент Facebook Global News Partnerships Кэмпбелл Браун.

По её словам, компания продолжит инвестировать в новостной контент, но будет «сопротивляться усилиям медиаконгломератов по развитию нормативно-правовой базы, которая не принимает во внимание реальный обмен ценностями между издателями и такими платформами, как Facebook», передаёт Reuters.

При этом до 22 февраля австралийские власти утверждали, что не собираются менять законодательство из-за конфликта с соцсетью.

Ранее популярная соцсеть сообщила об ограничении публикаций новостей в онлайн-пространстве островного государства, аргументируя это введением нового медиакодекса, который должен был защитить локальные медиакомпании, обязывая платформы платить за отображаемый контент местных СМИ. После этого Facebook начал блокировать весь новостной контент в австралийской части соцсети, что привело к падению трафика местных медиа.

Правительство Австралии сначала вступило в конфликт с платформой: министр торговли, туризма и инвестиций страны Саймон Бирмингем заявил, что местные власти откажутся от рекламных кампаний в социальной сети. Он обвинил компанию в попытке продемонстрировать свою власть и повлиять на демократию. Однако в результате австралийские власти пошли на переговоры с руководством соцсети, писал NEWS.ru.