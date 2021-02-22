Правительство Австралии откажется от рекламы в Facebook

https://static.news.ru/photo/7f4ba572-75a6-11eb-8338-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Австралии намерено отказаться от рекламных кампаний в социальной сети Facebook. Об этом сообщил министр торговли, туризма и инвестиций страны Саймон Бирмингем.

Мы откажемся от рекламы в Facebook, так как они безосновательно блокируют сайты, пытаясь продемонстрировать свою власть и повлиять на нашу демократию. Мы не собираемся это терпеть и будем придерживаться наших законов, — приводит слова Бирмингема ABC Radio.

Ранее популярная соцсеть сообщила об ограничении публикаций новостей в онлайн-пространстве островного государства, аргументируя это введением нового медиакодекса. Ожидается, что он в скором времени будет внедрён в целях защиты локальных медиакомпаний. В ответ на это австралийские власти намерены обязать технологические корпорации обсуждать выплаты за контент с местными издателями и вещателями.

Как ранее писал NEWS.ru, Facebook начал блокировать информацию о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса. Это связано с запретом на политическую рекламу в социальной сети и связанные с ним алгоритмы. Помеченными как неприемлемые оказались рекламные сообщения в более чем 110 группах. Так, Facebook удалил посты о механизмах действия вакцины и расположении пунктов, где можно сделать прививку.