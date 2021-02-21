В Facebook блокируют рекламу о пользе вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/53b5a028-74db-11eb-950c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Facebook начал блокировать информацию о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса.

Согласно данным издания Politico, это связано с запретом на политическую рекламу в социальной сети и связанные с ним алгоритмы. Помеченными как неприемлемые оказались рекламные сообщения в более чем 110 группах. Так, Facebook удалил посты о механизмах действия вакцины и расположении пунктов, где можно поставить прививку.

Руководство соцсети признало наличие проблемы, подчеркнув, что работа по постепенному восстановлению заблокированной информации уже началась.

Как писал NEWS.ru, ранее руководство Facebook приняло решение ограничить публикацию новостей в Австралии из-за нового медиакодекса, который готовятся принять в этой стране для защиты местных медиакомпаний.

Летом 2020 года в правительстве Австралии заявили о необходимости принять новый кодекс медиаповедения. По мнению властей, Google и Facebook стали «неизбежными торговыми партнёрами для австралийских новостных ресурсов и медиакомпаний», что обеспечило им конкурентное преимущество и привело к дисбалансу на рынке медиауслуг. Для устранения этого дисбаланса и был разработан кодекс, регулирующий коммерческие отношения между цифровыми платформами и СМИ.