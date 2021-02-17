Facebook заблокировал публикации австралийских СМИ

https://static.news.ru/photo/098b1c50-71be-11eb-8b7c-96000091f725_660.jpg Фото: Marius Bulling via www.imago-ima

Руководство Facebook приняло решение ограничить публикацию новостей в Австралии из-за нового медиакодекса, который готовятся принять в этой стране для защиты местных медиакомпаний.

Это поставило нас перед жёстким выбором: пытаться соблюдать закон, который игнорирует природу этих отношений, либо запретить новостной контент на базе наших сервисов в Австралии. С тяжёлым сердцем мы выбираем второй вариант, — говорится в официальном сообщении Facebook.

Летом 2020 года в правительстве Австралии заявили о необходимости принять новый кодекс медиаповедения. По мнению властей, Google и Facebook стали «неизбежными торговыми партнёрами для австралийских новостных ресурсов и медиакомпаний», что обеспечило им конкурентное преимущество и привело к дисбалансу на рынке медиауслуг. Для устранения этого дисбаланса и был разработан кодекс, регулирующий коммерческие отношения между цифровыми платформами и СМИ.

Действия социальной сети Facebook не изменят намерение правительства страны принять кодекс ведения переговоров для СМИ. Мы хотим, чтобы цифровые гиганты платили медиакомпаниям за создание оригинального журналистского контента, — цитирует ТАСС главного казначея страны Джоша Фрайденберга.

Как писал NEWS.ru, российские власти направили запрос руководству социальной сети Twitter в связи с приостановкой действия официального аккаунта делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Руководитель представительства РФ в Вене Константин Гаврилов назвал это актом цензуры. Он отметил, что пока официальная страница делегации Кремля не будет заблокирована, дипломаты продолжат делиться свежими новостями в его аккаунте в социальной сети Facebook.