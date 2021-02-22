Twitter удалил сто «российских» аккаунтов из-за подрыва веры в НАТО

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Социальная сеть Twitter сообщила об удалении ста якобы связанных с Россией аккаунтов, обвинив их в нарушении правил платформы.

В Twitter утверждают, что раскрыли сеть из 69 аккаунтов, которая была связана с РФ и пыталась «подорвать веру в Североатлантический альянс и его стабильность». Ещё 31 «российский» аккаунт был удалён, потому что владельцы якобы хотели повлиять на Соединённые Штаты и Евросоюз, передаёт РИА Новости.

Уточняется, что также были удалены аккаунты, связанные с Арменией и Ираном.

Ранее российские власти направили запрос руководству социальной сети Twitter в связи с приостановкой действия официального аккаунта делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Руководитель представительства РФ в Вене Константин Гаврилов назвал это актом цензуры. Он отметил, что пока официальная страница делегации Кремля будет заблокирована, дипломаты продолжат делиться свежими новостями в его аккаунте в социальной сети Facebook.

Позднее Twitter без объяснений разблокировал аккаунт делегации России, однако все подписчики исчезли.

До этого Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям проигравшего выборы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на различные сроки. Они сочли, что тот своими выступлениями на этих платформах спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия своими сторонниками.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал решение Twitter заблокировать аккаунт Трампа. Он заявил, что так называемая цифровая олигархия является угрозой для государств и демократий. Ле Мэр считает, что регулирование цифровых гигантов должно осуществляться властями, народом и правосудием.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель также выступила против решения администраций соцсетей. Позицию канцлера на брифинге высказал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Он подчеркнул, что на операторах соцсетей лежит большая ответственность за корректную политическую дискуссию — без ненависти, лжи и подстрекательства к насилию. Вместе с тем свобода слова является важнейшим правом, указал политик, писал NEWS.ru.