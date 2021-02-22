Twitter удалил сто «российских» аккаунтов из-за подрыва веры в НАТО

Социальная сеть Twitter сообщила об удалении ста якобы связанных с Россией аккаунтов, обвинив их в нарушении правил платформы.
В Twitter утверждают, что раскрыли сеть из 69 аккаунтов, которая была связана с РФ и пыталась «подорвать веру в Североатлантический альянс и его стабильность». Ещё 31 «российский» аккаунт был удалён, потому что владельцы якобы хотели повлиять на Соединённые Штаты и Евросоюз,
Уточняется, что также были удалены аккаунты, связанные с Арменией и Ираном.
Ранее российские власти направили запрос руководству социальной сети Twitter в связи с приостановкой действия официального аккаунта делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Руководитель представительства РФ в Вене Константин Гаврилов назвал это актом цензуры. Он отметил, что пока официальная страница делегации Кремля будет заблокирована, дипломаты продолжат делиться свежими новостями в его аккаунте в социальной сети Facebook.
Позднее Twitter без объяснений разблокировал аккаунт делегации России, однако все подписчики исчезли.
До этого Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям проигравшего выборы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на различные сроки. Они сочли, что тот своими выступлениями на этих платформах спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия своими сторонниками.
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал решение Twitter заблокировать аккаунт Трампа. Он заявил, что так называемая цифровая олигархия является угрозой для государств и демократий. Ле Мэр считает, что регулирование цифровых гигантов должно осуществляться властями, народом и правосудием.
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