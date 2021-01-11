Меркель с сомнением отнеслась к блокировке аккаунтов Трампа в соцсетях

https://static.news.ru/photo/da323bda-5405-11eb-bf5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clemens Bilan/Pool/Global Look Press

Долгосрочная блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях является сомнительной мерой с точки зрения законодательства. Такого мнения, как заявил на брифинге представитель правительства Германии Штеффен Зайберг, придерживается канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Зайберт подчеркнул, что на операторах соцсетей лежит большая ответственность за корректную политическую дискуссию — без ненависти, лжи и подстрекательства к насилию. Вместе с тем, обращает внимание политик, свобода слова является важнейшим правом.

Оно может быть ограничено, но лишь в соответствии с законом и в его рамках, а не в связи с решениями руководителей социальных сетей. Исходя из этого, канцлер считает проблемой тот факт, что аккаунты президента США заблокированы на долговременной основе, — резюмировал Зайберт.

Ранее NEWS.ru писал, что министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал решение Twitter заблокировать аккаунт президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Он заявил, что так называемая цифровая олигархия является угрозой для государств и демократий. Ле Мэр считает, что регулирование цифровых гигантов должно осуществляться властями, народом и правосудием.

На прошлой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям Трампа на различные сроки. Они считают, что тот своими выступлениям на этих платформах спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия своими сторонниками.