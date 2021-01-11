Власти Франции осудили решение Twitter о блокировке аккаунта Трампа

https://static.news.ru/photo/e7b85de4-53f5-11eb-9a7a-fa163e074e61_660.jpg Брюно Ле Мэр Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал решение Twitter заблокировать аккаунт президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Шокирует, что Twitter принимает решение о блокировке, так как регулирование цифровых гигантов не может осуществляться самой так называемой цифровой олигархией, — цитирует ТАСС главу ведомства.

Он добавил, что так называемая цифровая олигархия является угрозой для государств и демократий. Ле Мэр считает, что регулирование цифровых гигантов должно осуществляться властями, народом и правосудием.

На прошлой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям Трампа на различные сроки. Они считают, что тот своими выступлениям на этих платформах спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия своими сторонниками.

Во время беспорядков 6 января Дональд Трамп опубликовал в своём Twitter обращение к протестующим с просьбой избегать насилия и разойтись по домам. В прикреплённом к сообщению видеообращении он отметил, что по-прежнему не признаёт результаты выборов.

Социальная сеть Twitter пометила эту публикацию как потенциально опасную и провоцирующую беспорядки и ограничила возможности по распространению сообщения президента, запретив ретвиты. Позже весь аккаунт Трампа оказался временно замороженным. Также временная блокировка была установлена на аккаунт Трампа в Facebook, писал NEWS.ru.