Пушков рассказал об угрозе России со стороны интернет-гигантов

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В России намерены сделать выводы о работе американских сетевых гигантов после блокировки президента США Дональда Трампа в Twitter. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

На этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям Трампа на различные сроки. Они считают, что тот своими выступлениям на этих платформах он спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия своими сторонниками

По мнению Пушкова, лишение Трампа доступа — показатель. Это даёт понять, как в Вашингтоне действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США.

Квазитотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны, — написал Пушков в Telegram-канале.

Во время беспорядков 6 января Трамп опубликовал в своём Twitter обращение к протестующим с просьбой избегать насилия и разойтись по домам. В прикреплённом к сообщению видеообращении он отметил, что по-прежнему не признаёт результаты выборов.

Социальная сеть Twitter пометила эту публикацию как потенциально опасную и провоцирующую беспорядки и ограничила возможности по распространению сообщения президента, запретив ретвиты. Позже весь аккаунт Трампа оказался временно замороженным. Также временная блокировка была установлена на аккаунт Трампа в Facebook.

Как писал NEWS.ru, Пушков прокомментировал информацию о том, что Twitter заблокировал публикацию действующего президента США Дональда Трампа, пометив её как провоцирующую насилие. Он назвал подобные действия социальной сети очередным актом прямой цензуры.