Пушков назвал санкции Twitter к публикации Трампа очередным актом цензуры

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что Twitter заблокировал публикацию действующего президента США Дональда Трампа, пометив её как провоцирующую насилие. Он назвал подобные действия социальной сети очередным актом прямой цензуры.

Twitter вновь занялся прямой цензурой, блокируя заявление Трампа, осудившего Пенса за отсутствие смелости, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее Дональд Трамп опубликовал в своём Twitter обращение к протестующим с просьбой избегать насилия и разойтись по домам. В прикреплённом к сообщению видеообращении он отметил, что по прежнему не признаёт результаты выборов.

Социальная сеть Twitter пометила эту публикацию как потенциально опасную и провоцирующую беспорядки и ограничила возможности по распространению сообщения президента, запретив ретвиты. Позже весь аккаунт Трампа оказался временно замороженным. Также временная блокировка была установлена на аккаунт Трампа в Facebook.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 6 января Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, объявив победителем демократа Джо Байдена, однако этого не произошло. Толпы сторонников Дональда Трампа собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Члены конгресса были немедленно эвакуированы, одновременно с этим на ступенях конгресса начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба.

Вскоре Капитолий был очищен от протестующих силами полиции и спецназа. Силовики вывели демонстрантов из здания конгресса, оттеснили со ступеней Капитолия, а затем разогнали сторонников Трампа слезоточивым газом на прилегающей парковой территории.

После этого в здание конгресса вернулись члены обеих палат парламента, они продолжили дебаты по утверждению итогов выборов президента.