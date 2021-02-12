Twitter заблокировал аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене

https://static.news.ru/photo/ae1599fa-6de8-11eb-a4e3-96000091f725_660.jpg Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Социальная сеть Twitter заблокировала официальную учётную запись российской делегации на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями. Руководитель представительства РФ Константин Гаврилов назвал это актом цензуры.

В чём причины [блокировки]? Иная позиция РФ в оценке текущей политической обстановки в Европе, обнародованная во время семинара ОБСЕ по военным доктринам? Блокировка официальных аккаунтов, отражающих официальную принципиальную позицию той или иной страны, — это явная цензура, — написал дипломат в своём личном аккаунте в Twitter.

Он отметил, что пока официальная страница делегации Кремля не будет заблокирована, дипломаты продолжат делиться свежими новостями в его аккаунте в социальной сети Facebook.

On Feb 12, @TwitterSupport blocked the official account of the RUS Arms Control Delegation ( @armscontrol_rus ). What are the reasons? An alternative position of RUS on the trends of the current pol-mil situation in Europe voiced at the @OSCE Seminar on Mil Doctrines? @mfa_russia — Konstantin Gavrilov (@RusGavrilov) February 13, 2021

Накануне сотрудники украинских телеканалов «112», Zlk и NewsOne выступили против цензуры. В знак протеста против нарушения свободы слова они заклеили рты скотчем и вышли в прямой эфир. Журналисты также устроили мирную акцию в центре Киева, выступив с плакатами, на которых написали лозунги «Конец свободы слова», «Ким Чен Зе», «Зе нацизм» и другие. Таким образом они выразили отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, решением которого три указанных телеканала были закрыты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Китайское управление радио и телевидения (NRTA) запретило трансляцию британского общественного телеканала BBC World News на территории КНР. Регулятор считает, что британский канал неверно освещает происходящие в стране события. Он якобы систематически нарушает предъявляемые к телеканалам требования, а также нарушает принцип достоверности и непредвзятости.