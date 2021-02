Twitter заблокировал аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене

Он отметил, что пока официальная страница делегации Кремля не будет заблокирована, дипломаты продолжат делиться свежими новостями в его аккаунте в социальной сети Facebook.

On Feb 12, @TwitterSupport blocked the official account of the RUS Arms Control Delegation ( @armscontrol_rus ). What are the reasons? An alternative position of RUS on the trends of the current pol-mil situation in Europe voiced at the @OSCE Seminar on Mil Doctrines? @mfa_russia